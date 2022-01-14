Львівська IT-компанія відкриває офіси у 3 країнах Латинської Америки
Джерело:Львівська міськрада
Львівська компанія SoftServe відкриває центри розробки в Мексиці, Колумбії та Чилі. Перший офіс вже запрацював у Гвадалахарі, столиці мексиканського штату Халіско.
Наступними планують відкрити офіси у найбільших колумбійських містах – Боготі та Медельїні. Також центр розробки повинен з'явитися у чилійській столиці Сантьяго.
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SoftServe виходить на ринок Латинської Америки
Співзасновник та голова Ради директорів SoftServe Ярослав Любінець розповів, що вихід на новий ринок – значний крок. Компанії важливо не лише розширити географію та стати ближчими до партнерів в Північній Америці, а й перенести на інший континент досвід та цінності SoftServe.
А це й активна участь в розвитку локальної ІТ-індустрії, побудова ІТ-спільнот через підтримку освіти, розвиток працівників, впровадження кращих ініціатив соціальної відповідальності, екологічних практик та благодійних проєктів,
– додав Любінець.
Наразі на ринку Мексики, Колумбії та Чилі працюють 500 тисяч ІТ-спеціалістів. Окрім цього, регіон має географічні переваги, зокрема, близькість до США. Тому Латинська Америка – приваблива для більшості глобальних гравців технологічного ринку.
Понад 50 університетів в цих країнах щороку готують 350 тисяч випускників технічних спеціальностей. Вихід на ринок Латинської Америки дасть можливість SoftServe продовжити свій ріст та збільшити глобальну присутність.
Компанія планує найняти тут 3 тисячі працівників до кінця 2025 року. Станом на сьогодні в SoftServe відкрили вже пів сотні вакансій в цьому регіоні. Також цьогоріч компанія хоче розпочати співпрацю з низкою технічних університетів у Гвадалахарі, Боготі, Медельїні та Сантьяго.
Компанія SoftServe відкрила офіс у Мексиці / Фото Львівської міськради
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Коротко про компанію SoftServe
- SoftServe – одна з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі. Вона входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України.
- Понад 12 тисяч фахівців працюють у 41 офісі, які розміщені у різних країнах світу.
- Головні офіси SoftServe розташовані у Львові та Остіні, в США.
- Розробницькі центри компанії є в Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія), Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).
- SoftServe працює над понад тисячею активних проєктів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії.
- Клієнти компанії – IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та інші.
- Також SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure тощо.