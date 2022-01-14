Следующими планируют открыть офисы в крупнейших колумбийских городах – Боготе и Медельине. Также центр развития должен появиться в чилийской столице Сантьяго.

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SoftServe выходит на рынок Латинской Америки

Соучредитель и председатель Совета директоров SoftServe Ярослав Любинец рассказал, что выход на новый рынок – значительный шаг. Компании важно не только расширить географию и стать более близкими к партнерам в Северной Америке, но и перенести на другой континент опыт и ценности SoftServe.

А это и активное участие в развитии локальной ІТ-индустрии, построение ІТ-сообществ через поддержку образования, развитие сотрудников, внедрение лучших инициатив социальной ответственности, экологических практик и благотворительных проектов,

– добавил Любинец.

В настоящее время на рынке Мексики, Колумбии и Чили работают 500 тысяч ІТ-специалистов. Кроме того, регион имеет географические преимущества, в частности, близость к США. Поэтому Латинская Америка привлекательна для большинства глобальных игроков технологического рынка.

Более 50 университетов в этих странах ежегодно готовят 350 тысяч выпускников технических специальностей. Выход на рынок Латинской Америки позволит SoftServe продолжить свой рост и увеличить глобальное присутствие.

Компания планирует нанять здесь 3 тысячи работников к концу 2025 года. На сегодня в SoftServe открыли уже полсотни вакансий в этом регионе. Также в этом году компания хочет начать сотрудничество с рядом технических университетов в Гвадалахаре, Боготе, Медельине и Сантьяго.

Компания SoftServe открыла офис в Мексике / Фото Львовского горсовета

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