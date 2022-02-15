Львівська облрада не може зібратись на сесію щодо тероборони: немає спільної думки

Львівська облрада мала зібратися на сесію для обговорення тероборони 15 лютого. Проте цього не буде, оскільки в керівництві області немає одностайної думки щодо потреб.

Про це стало відомо лише в день, коли мала відбутися позачергова сесія. Детальніше про це розповіли очільники ОДА та облради Львівщини.

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Про те, що потрібно негайно обговорити це питання Козицький сказав ще 14 лютого. Він акцентував на тому, що мають обговорити не лише фінансування сил територіальної оборони області, а і їхнє формування.

У той час, як війська ворога зосередилися довкола кордонів нашої держави, обласна рада мусить взяти на себе відповідальність і прийняти невідкладні рішення для підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності Львівщини,

– заявив Козицький.

Згодом йому відповіла колега по керівництву областю. Голова Львівської облради Ірина Гримак запевнила, що їхня установа готова ухвалити Програму підтримки підрозділів тероборони. Мовляв, департаменту з питань цивільного захисту доручили зробити відповідну програму ще 1 лютого.

Порадились і вирішили не поспішати

Уже 14 лютого зібралася нарада керівництва області й силовиків. І на ній нібито вирішили, що не варто поспішати зі скликанням сесії. Тому 15 лютого відбудеться тільки засідання президії Львівської облради.

Там уже мають визначить дату цієї позачергової сесії. Відтягування дати сесії Гримак пояснила, зокрема, тим, що є різні пропозиції щодо суми коштів на тероборону.

Нібито керівництво тероборони та Львівської ОДА мають різні позиції щодо цього. Зі слів посадовиці, ЛОДА повинна напрацювати кінцевий проєкт рішення й лише тоді подати його на розгляд депутатам.

Що відомо про місцеву самооборону

У ЛОДА ще 31 січня повідомили, що почали формувати бригаду тероборони області. До неї вже долучилися сотні місцевих жителів. Тоді зазначали, що проходження служби в теробороні має низку переваг:

службв у своєму регіоні;

стабільне грошове забезпечення;

соціальний та правовий захист держави;

безоплатна кваліфікована меддопомога;

пільгове санаторно-курортне лікування.

Проте наразі не вирішили, скільки грошей на це потрібно. Ба більше, ймовірно, навіть немає приміщень, де буде штаб службовців.

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