Про це в день засідання, 14 лютого, написав мер міста Андрій Садовий. Він розповів, які рішення ухвалила комісія.

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Чому оприлюднюють не все

Мер акцентував, що порядок денний стосувався виключно забезпечення безперебійної життєдіяльності міста. Мовилося про випадки, коли виникає надзвичайна ситуація. Він розповів про рішення, які ухвалили в цей день. Проте описав їх лише в загальних рисах.

Вони без конкретики, бо є речі, які треба готувати, але не можна озвучувати. Це в першу чергу обумовлено нашою з вами безпекою,

– написав Андрій Садовий

Він також закликав пам'ятати – ворог зараз найбільше хоче, щоб серед українців ширилися паніка й недовіра. "Тому ми не можемо дати йому жодного шансу" – наголосив мер Львова.

Чого стосуються ухвалені рішення

Водопостачання – міськраді наразі розглядають різні можливості автономної подачі води мешканцям. Влада міста готується до загрози повної зупинки роботи водопровідної мережі.

– міськраді наразі розглядають різні можливості автономної подачі води мешканцям. Влада міста готується до загрози повної зупинки роботи водопровідної мережі. Медицина – керівникам медзакладів дали завдання збільшити об'єм банку крові, а також забезпечити її необхідну кількість. Це ж стосується медикаментів, медичних засобів та запасу харчових продуктів у лікарнях. В одній із лікарень міста невдовзі облаштують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.

– керівникам медзакладів дали завдання збільшити об'єм банку крові, а також забезпечити її необхідну кількість. Це ж стосується медикаментів, медичних засобів та запасу харчових продуктів у лікарнях. В одній із лікарень міста невдовзі облаштують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих. Електроенергія – наразі працюють над забезпеченням альтернативних джерел живлення для функціонування стратегічних підприємств міста.

наразі працюють над забезпеченням альтернативних джерел живлення для функціонування стратегічних підприємств міста. Комунікація та оповіщення – місто розробляє альтернативні шляхи комунікації із населенням. Мовиться про ситуацію, коли традиційні засоби зв'язку будуть відключеними або зникне електроенергія.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Читайте повний текст допису Андрія Садового:

Провели позапланове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Головна тема – військова загроза з боку Росії. Порядок денний стосується виключно забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Нижче подам перелік рішень, які сьогодні ухвалили. Вони без конкретики, бо є речі, які треба готувати, але не можна озвучувати. Це в першу чергу обумовлено нашою з вами безпекою.

Коротко про прийняті рішення: Вода. Ми розглядаємо різні можливості автономної подачі води мешканцям львівської громади на випадок повної зупинки роботи водопровідної мережі.

Медицина. Керівники медзакладів отримали завдання збільшити об’єм банку крові й забезпечити її необхідну кількість. Також це стосується медикаментів, медичних засобів та продуктів харчування. У одній із наших лікарень буде облаштовано підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.

Електроенергія. Важливо забезпечити альтернативні джерела живлення для функціонування стратегічних підприємств міста.

Комунікація та оповіщення. На випадок, якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або відсутня електроенергія. Місто повинне забезпечити альтернативні шляхи комунікації із населенням.



Пам’ятайте, що найбільше, чого зараз хоче ворог – це паніка і недовіра. Ми не можемо дати йому жодного шансу. Трохи згодом опублікую ширше роз'яснення та наш план дій. Слава Україні!