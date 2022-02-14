Об этом в день заседания, 14 февраля, написал мэр города Андрей Садовый. Он рассказал, какие решения приняла комиссия.

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Почему обнародуют не все

Мэр акцентировал, что повестка дня касалась исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Речь шла о случаях, когда возникает чрезвычайная ситуация. Он рассказал о решениях, принятых в этот день. Однако описал их только в общих чертах.

Они без конкретики, потому что есть вещи, которые нужно готовить, но нельзя озвучивать. Это в первую очередь обусловлено нашей с вами безопасностью,

– написал Андрей Садовый

Он также призвал помнить – враг сейчас больше всего хочет, чтобы среди украинцев ширились паника и недоверие.

Поэтому мы не можем дать ему ни одного шанса.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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