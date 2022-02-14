Такую информацию 14 февраля сообщил чиновник американского Госдепа. Все это происходит на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

США публикуют разведданные, "чтобы остановить войну, а не начать"​

Собеседник издания объяснил, что во Львове работники посольства будут продолжать важную работу по поддержке Украины. Они и дальше будут искать дипломатическое решение кризиса, который создала Россия.

Что этому предшествовало

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Белый дом готовится немедленно эвакуировать весь персонал своего посольства из Киева. Мол, сделать это планируют в течение ближайших 24 – 48 часов. Ранее в США сообщили, что переводят часть работников посольства из Киева во Львов. Работу консульства в столице Украины приостановили.

Байден обратился к гражданам США

Ранее Джо Байден призвал американцев срочно выезжать из Украины. "Мы имеем дело с одной из крупнейших армий мира (российской). Все может быстро выйти за рамки здравого смысла", – объяснил он. СМИ узнали, что в Украине находятся примерно 2 тысячи граждан США. Впрочем, выезжать из страны планируют не все.

Зеленский поговорил с Байденом.

В воскресенье, 13 февраля, украинский и американский президенты провели срочные переговоры. Политики общались в течение часа.

Байден заверил, что США вместе со своими союзниками быстро и решительно будут реагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

После разговора Зеленский заявил, что Киев, Харьков и другие города – под надежной защитой. "Остановим любую эскалацию в сторону Украины", – подчеркнул он.

Глава государства подтвердил, что пригласил Байдена в ближайшие дни посетить Украину. По его мнению, этот визит был бы мощным сигналом.

О чем общались Зеленский и Байден: смотрите видео