Представитель Госдепа рассказал, что США не мониторят, сколько их граждан находятся в той или иной части света. Это подразумевают демократические принципы.

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Две тысячи американцев за последние дни сообщили нам, что они находятся в Украине,

– говорится в сообщении.

Некоторые люди уже уехали из Украины. В то же время, часть граждан США уже заявили: они решили остаться в Украине. В Госдепе подчеркнули, что власти Штатов отнеслись к такому решению с уважением.

В настоящее время США не планируют организованную эвакуацию американцев из Украины.

Граждан США призвали уехать из Украины

Госдеп США 11 февраля призвал своих граждан уехать из Украины. Им рекомендовали сделать это в течение следующих 48 часов.

Джейк Салливан – советник президента США по национальной безопасности – подчеркнул американцам: "если вы остаетесь, то берете на себя риск без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать".

Штаты не будут посылать в Украину военных для эвакуации граждан.

Заметьте! Владимир Зеленский заявил, что ситуация находится под контролем. Наши специалисты – на очень высоком уровне. Кроме того, украинская сторона ежедневно работает на дипломатическом уровне.

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