Представник Держдепу розповів, що США не моніторять, скільки їхніх громадян перебувають у тій чи іншій частині світу. Це передбачають демократичні принципи.

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Дві тисячі американців за останні дні повідомили нам, що вони перебувають в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Деякі люди вже виїхали з України. Водночас частина громадян США вже заявили: вони вирішили залишитися в Україні. У Держдепі наголосили, що влада Штатів поставилася до такого рішення з повагою.

Наразі США не планують організовану евакуацію американців з України.

Громадян США закликали виїхати з України

Держдеп США 11 лютого закликав своїх громадян виїхати з України. Їм рекомендували зробити це упродовж наступних 48 годин.

Джейк Салліван – радник президента США з національної безпеки – наголосив американцям: "якщо ви залишаєтеся, то берете на себе ризик без гарантій того, що ви матимете іншу можливість виїхати".

Штати не надсилатимуть в Україну військових для евакуації громадян.

Зауважте! Володимир Зеленський заявив, що ситуація перебуває під контролем. Наші фахівці – на дуже високому рівні. Окрім того, українська сторона щоденно працює на дипломатичному рівні.

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