Львівська поліція відкрила 2 кримінальні справи через підробку сертифікатів про вакцинацію

Львівські правоохоронці затримали жителя Тернопільщини та вінничанку. Обидвоє порушників намагались перетнути кордон з підробленими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу.

Затримані намагались потрапити до Польщі. Вони показали фальшиві сертифікати на кордоні.

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Порушники мали підроблені COVID-сертифікати

Поліція Львівщини відкрила 2 кримінальні провадження за використання підроблених свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19. Правоохоронці затримали 31-річного жителя Тернопільської області та 37-річну жительку Вінниці.

Порушники пред'явили співробітникам Держприкордонслужби міжнародні сертифікати з ознаками підробки. Затримані намагались перетнути українсько-польський кордон.

Слідчі 30 жовтня відкрили кримінальне провадження за "підроблення документів, печаток, штампів та бланків або їхній збут чи використання". Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років .

. Дізнавачі Яворівського райвідділу поліції 1 листопада відкрили кримінальне провадження за "використання підроблених документів, печаток, штампів та бланків". Порушнику загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі.

Наразі правоохоронці проводять досудові розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини правопорушень.

Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу