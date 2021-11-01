Задержанные пытались попасть в Польшу. Они показали ложные сертификаты на границе.

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Нарушители имели поддельные сертификаты COVID

Полиция Львовщины открыла 2 уголовных производства за использование поддельных свидетельств о вакцинации против COVID-19. Правоохранители задержали 31-летнего жителя Тернопольской области и 37-летнюю жительницу Винницы.

Нарушители предъявили сотрудникам Госпогранслужбы международные сертификаты с признаками подделки. Задержанные пытались пересечь украинско-польскую границу.

Следователи 30 октября открыли уголовное производство за "подделку документов, печатей, штампов и бланков или их сбыт или использование". Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Дознаватели Яворивского райотдела полиции 1 ноября открыли уголовное производство за "использование поддельных документов, печатей, штампов и бланков". Нарушителю грозит 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы.

Правоохранители проводят досудебные расследования. Они пробуют установить все происшествия правонарушений.



Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала