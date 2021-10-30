Об этом первый замминистра внутренних дел сообщил во время программы "Свобода слова Савика Шустера". В то же время он показал в студии два фейковых документа, на имя журналиста.

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Принес на эфир копии фейкового ПЦР-теста и сертификата вакцинации, которые демонстрируют отклонение дельцов от моральных ориентиров,

– подчеркнул Евгений Енин.

Шустер вел программу из Италии и не смог приехать в Украину, потому что получил положительный тест на коронавирус. Правоохранители в рамках контрольной закупки смогли купить ему отрицательный тест и сертификат прививки.

Мошенников разоблачили и арестовали

Первый заместитель главы МВД рассказал, что всех мошенников в тот же день разоблачили и арестовали. По его словам, "удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы имя журналиста".

Уж не говоря, что выбор вроде же очевиден: либо получить 250 евро за подделки, либо возможность получить 5 лет тюрьмы. Угрожает неволя и врачам, которые стали друзьями мошенников,

– добавил первый заместитель главы МВД.



Полиция заказала фальшивый COVID-сертификат на имя Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников / Фото МВД

Борьба с мошенниками: коротко

Енин указал, что за неделю открыто 100 уголовных производств.

Чиновник отметил, что работают более 1 200 мониторинговых мобильных групп, проверяющих COVID-документы на подлинность.

В то же время, по его словам, правоохранители постоянно ведут поиск дельцов и их заказчиков по всем форумам, чатам и закрытым группам.

Обратите внимание! За подделку нарушителям грозит штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы. В то же время, тем, кто использует такие документы, – штраф в размере 850 гривен, арест до 6 месяцев или заключение на 2 года.