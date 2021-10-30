Об этом первый замминистра внутренних дел сообщил во время программы "Свобода слова Савика Шустера". В то же время он показал в студии два фейковых документа, на имя журналиста.
Читайте также Грозит путешествие за решетку: владелица турфирмы подделывала ПЦР-тесты
Принес на эфир копии фейкового ПЦР-теста и сертификата вакцинации, которые демонстрируют отклонение дельцов от моральных ориентиров,
– подчеркнул Евгений Енин.
Шустер вел программу из Италии и не смог приехать в Украину, потому что получил положительный тест на коронавирус. Правоохранители в рамках контрольной закупки смогли купить ему отрицательный тест и сертификат прививки.
Мошенников разоблачили и арестовали
Первый заместитель главы МВД рассказал, что всех мошенников в тот же день разоблачили и арестовали. По его словам, "удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы имя журналиста".
Уж не говоря, что выбор вроде же очевиден: либо получить 250 евро за подделки, либо возможность получить 5 лет тюрьмы. Угрожает неволя и врачам, которые стали друзьями мошенников,
– добавил первый заместитель главы МВД.
Полиция заказала фальшивый COVID-сертификат на имя Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников / Фото МВД
Борьба с мошенниками: коротко
- Енин указал, что за неделю открыто 100 уголовных производств.
- Чиновник отметил, что работают более 1 200 мониторинговых мобильных групп, проверяющих COVID-документы на подлинность.
- В то же время, по его словам, правоохранители постоянно ведут поиск дельцов и их заказчиков по всем форумам, чатам и закрытым группам.