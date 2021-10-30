Про це перший заступник міністра внутрішніх справ повідомив під час програми "Свобода слова Савіка Шустера". Водночас він показав у студії два фейкові документи, на ім'я журналіста.
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Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів,
– наголосив Євгеній Єнін.
Шустер вів програму з Італії та не зміг приїхати до України, бо отримав позитивний тест на коронавірус. Правоохоронці, у рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест і сертифікат щеплення.
Шахраїв викрили й арештували
Перший заступник глави МВС розповів, що усіх шахраїв того ж дня викрили й арештували. З його слів, "дивує, як ловкачів не зупинило хоча б ім'я журналіста".
Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки, або можливість отримати 5 років тюрми. Загрожує неволя й лікарям, які стали друзями шахраїв,
– додав перший заступник глави МВС.
Поліція замовила фальшивий COVID-сертифікат на ім'я Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв / Фото МВС
Боротьба зі шахраями: коротко
- Єнін вказав, що за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень.
- Посадовець зауважив, що працюють понад 1 200 моніторингових мобільних груп, що перевіряють COVID-документи на справжність.
- Водночас, за його словами, постійно правоохоронців ведуть пошук ділків та їхніх замовників по всіх форумах, чатах і закритих групах.