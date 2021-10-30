Про це перший заступник міністра внутрішніх справ повідомив під час програми "Свобода слова Савіка Шустера". Водночас він показав у студії два фейкові документи, на ім'я журналіста.

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Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів,

– наголосив Євгеній Єнін.

Шустер вів програму з Італії та не зміг приїхати до України, бо отримав позитивний тест на коронавірус. Правоохоронці, у рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест і сертифікат щеплення.

Шахраїв викрили й арештували

Перший заступник глави МВС розповів, що усіх шахраїв того ж дня викрили й арештували. З його слів, "дивує, як ловкачів не зупинило хоча б ім'я журналіста".

Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки, або можливість отримати 5 років тюрми. Загрожує неволя й лікарям, які стали друзями шахраїв,

– додав перший заступник глави МВС.

Поліція замовила фальшивий COVID-сертифікат на ім'я Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв / Фото МВС

Боротьба зі шахраями: коротко

Єнін вказав, що за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень.

Посадовець зауважив, що працюють понад 1 200 моніторингових мобільних груп, що перевіряють COVID-документи на справжність.

Водночас, за його словами, постійно правоохоронців ведуть пошук ділків та їхніх замовників по всіх форумах, чатах і закритих групах.

Зверніть увагу! За підробку порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Водночас тим, хто використовує такі документи, – штраф у розмірі 850 гривень, арешт до 6 місяців або ув'язнення на 2 роки.