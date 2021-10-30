Злочинну діяльність 33-річної рівнянки викрили кіберполіцейські. Жінка є власницею туристичної фірми.
До теми Полювання на фальшиві COVID-сертифікати: у "Борисполі" за день впіймали 11 порушників
Документи видавали від імені однієї з місцевих лабораторій
Аби організувати своїм клієнтам поїздки, підприємиця підробляла результати ПЛР-тестування. Ці документи винахідлива рівнянка видавала від імені однієї з рівненських лабораторій
Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання входила у загальну суму туру,
– пояснили у кіберполіції.
В турагенції правоохоронці провели обшуки, вони натрапили на 7 підроблених довідок про відсутність коронавірусу – з майбутніми датами. Ще 10 таких фальшивок були у комп'ютері.
Читайте також Як отримати вакцину, якщо купили COVID-сертифікат: пояснення Кузіна
На підробці сертифікатів упіймали вінницького бізнесмена
Зазначимо, що після посилення карантинних обмежень в Україні різко зросла кількість підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативні результати ПЛР-тесту. Так вінницький бізнесмен торгував сертифікатами про вакцинацію, при цьому обіцяючи внести їх в Дію. Один документ коштував 250 євро.
А на Хмельниччині такий нелегальний "бізнес" налагодив лікар. За документ про вакцинацію він просив 5 тисяч гривень.