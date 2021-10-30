Злочинну діяльність 33-річної рівнянки викрили кіберполіцейські. Жінка є власницею туристичної фірми.

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Документи видавали від імені однієї з місцевих лабораторій

Аби організувати своїм клієнтам поїздки, підприємиця підробляла результати ПЛР-тестування. Ці документи винахідлива рівнянка видавала від імені однієї з рівненських лабораторій

Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання входила у загальну суму туру,

– пояснили у кіберполіції.

В турагенції правоохоронці провели обшуки, вони натрапили на 7 підроблених довідок про відсутність коронавірусу – з майбутніми датами. Ще 10 таких фальшивок були у комп'ютері.

Зверніть увагу! Поліція вилучила усю документацію. Наразі вирішують питання про оголошення власниці турагентства підозри. Покарання за підроблення ПЛР-тестів та сертифікатів в Україні може бути до 5 років ув'язнення.

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На підробці сертифікатів упіймали вінницького бізнесмена

Зазначимо, що після посилення карантинних обмежень в Україні різко зросла кількість підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативні результати ПЛР-тесту. Так вінницький бізнесмен торгував сертифікатами про вакцинацію, при цьому обіцяючи внести їх в Дію. Один документ коштував 250 євро.

А на Хмельниччині такий нелегальний "бізнес" налагодив лікар. За документ про вакцинацію він просив 5 тисяч гривень.