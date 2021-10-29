Документи приїжджих містили ознаки підробки. У поліції кажуть, що усі вони прилетіли в Україну з інших держав.
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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підробку, а також використання підроблених документів. Кожен з фактів перевірять та нададуть йому відповідну правову кваліфікацію.
Найчастіше підробки виявляють у містах-мільйонниках
Раніше у Нацполіції розповіли, де найчастіше фіксують підробку "коронавірусних" документів. Найчастіше підроблені сертифікати виявляють у містах-мільйонниках. Лідерами є Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.
Щодо покарання, то його можуть отримати, як ті, хто підробляє документи, так і ті, хто ними користуються.
- Тим, хто підробляє COVID-сертифікати, загрожує до 5 років позбавлення волі;
- Тим, хто ними користується – до 2 років обмеження волі.
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Як перевіряють сертифікати вакцинації / Інфографіка 24 каналу