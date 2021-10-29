Документы приезжих содержали признаки подделки. В полиции говорят, что все они прилетели в Украину из других государств.

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Правоохранители начали уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство за подделку и использование поддельных документов. Каждый из фактов проверят и предоставят ему соответствующую правовую квалификацию.

Чаще всего подделки обнаруживают в городах-миллионниках

Ранее в Нацполиции рассказали, где чаще всего фиксируют подделку "коронавирусных" документов. Чаще всего поддельные сертификаты выявляют в городах-миллионниках. Лидерами являются Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Что касается наказания, то его могут получить, как те, кто подделывает документы, так и те, кто ими пользуется.

Тем, кто подделывает COVID-сертификаты, грозит до 5 лет лишения свободы ;

; Тем, кто ими пользуется – до 2 лет ограничения свободы.

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Интересно! Недавно на Хмельнитчине разоблачили врача, который зарабатывал на фейковых сертификатах. За такую услугу травматолог брал по 5 тысяч гривен. За деньги медик не только планировал выдавать документы, но и вносить "липовые" данные в национальную базу.



Как проверяют сертификаты вакцинации / Инфографика 24 канала