Документы приезжих содержали признаки подделки. В полиции говорят, что все они прилетели в Украину из других государств.
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Правоохранители начали уголовное производство
Правоохранители начали уголовное производство за подделку и использование поддельных документов. Каждый из фактов проверят и предоставят ему соответствующую правовую квалификацию.
Чаще всего подделки обнаруживают в городах-миллионниках
Ранее в Нацполиции рассказали, где чаще всего фиксируют подделку "коронавирусных" документов. Чаще всего поддельные сертификаты выявляют в городах-миллионниках. Лидерами являются Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.
Что касается наказания, то его могут получить, как те, кто подделывает документы, так и те, кто ими пользуется.
- Тем, кто подделывает COVID-сертификаты, грозит до 5 лет лишения свободы;
- Тем, кто ими пользуется – до 2 лет ограничения свободы.
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Как проверяют сертификаты вакцинации / Инфографика 24 канала