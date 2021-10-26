Медик обещал людям за эти деньги предоставить им сертификат вакцинации и внести их данные в базу. Об этом 26 октября заявили в Нацполиции.
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На Хмельнитчине разоблачили врача, "торговавшего" сертификатами вакцинации
Полиция задержала посредника после передачи работнику больницы взятки. В частности 5 тысяч гривен через посредника получил врач-травматолог. По данным правоохранителей, за эту сумму он гарантировал гражданину:
- "липовую" вакцинацию от COVID-19;
- внесение данных в соответствующую базу;
- получение сертификата о вакцинации.
Мероприятия по документированию коррупционной "схемы" получения сертификатов проводились под контролем сотрудников полиции. По месту работы медсотрудника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, происхождение которых устанавливается,
– заявили в полиции.
Сейчас полиция решает вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения. Также продолжаются следственные действия.
Полиция разоблачила врача и посредников, которые "торговали" сертификатами о вакцинации: смотрите видео
Последние разоблачения о продаже сертификатов вакцинации и тестов на COVID-19
- Первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев заявил, что чаще всего поддельные сертификаты фиксируют в городах-миллионниках, в частности в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях.
- В МВД заявили, что за поддельные сертификаты открыли 800 уголовных дел. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, эти цифры в дальнейшем будут только расти.
- В МВД сообщили, что ежедневно по всей стране работают 1 200 мобильных групп, чтобы выявлять правонарушителей.
- Кстати, ответственность за фальсификацию документов будут нести как продавцы, так и покупатели сертификатов или тестов. За подделку нарушителям грозит штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы. В то же время тех, кто использует такие документы, будут наказывать штрафом в размере 850 гривен или заключением на 2 года.