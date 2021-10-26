Медик обещал людям за эти деньги предоставить им сертификат вакцинации и внести их данные в базу. Об этом 26 октября заявили в Нацполиции.

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На Хмельнитчине разоблачили врача, "торговавшего" сертификатами вакцинации

Полиция задержала посредника после передачи работнику больницы взятки. В частности 5 тысяч гривен через посредника получил врач-травматолог. По данным правоохранителей, за эту сумму он гарантировал гражданину:

"липовую" вакцинацию от COVID-19;

внесение данных в соответствующую базу;

получение сертификата о вакцинации.

Мероприятия по документированию коррупционной "схемы" получения сертификатов проводились под контролем сотрудников полиции. По месту работы медсотрудника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, происхождение которых устанавливается,

– заявили в полиции.

Сейчас полиция решает вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения. Также продолжаются следственные действия.

Полиция разоблачила врача и посредников, которые "торговали" сертификатами о вакцинации: смотрите видео

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