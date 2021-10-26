Медик обіцяв людям за ці гроші надати їм сертифікат вакцинації та внести їхні дані в базу. Про це 26 жовтня заявили у Нацполіції.
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На Хмельниччині викрили лікаря, що "торгував" сертифікатами вакцинації
Поліція затримала посередника після передачі працівнику лікарні хабаря. Зокрема 5 тисяч гривень через посередника отримав лікар-травматолог. За даними правоохоронців, за цю суму він гарантував громадянинові:
- "липову" вакцинацію від COVID-19;
- внесення даних до відповідної бази;
- отримання сертифікату про вакцинацію.
Заходи з документування корупційної "схеми" отримання сертифікатів проводилися під контролем працівників поліції. За місцем роботи медпрацівника, крім суми хабаря, правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів, походження яких встановлюється,
– заявили у поліції.
Наразі поліція вирішує питання про повідомлення лікарю та посереднику про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Також тривають слідчі дії.
Поліція викрила лікаря та посередників, які "торгували" сертифікатами про вакцинацію: дивіться відео
Останні викриття щодо продажу сертифікатів вакцинації та тестів на COVID-19
- Перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв заявив, що найчастіше підроблені сертифікати фіксують у містах-мільйонниках, зокрема у Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях.
- У МВС заявили, що через підроблені сертифікати відкрили 800 кримінальних справ. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, ці цифри надалі тільки зростатимуть.
- У МВС повідомили, що щодня по свій країні працюють 1 200 мобільних груп, аби виявляти правопорушників.
- До речі, відповідальність за фальсифікацію документів нестимуть як продавці, так і покупці сертифікатів чи тестів. За підробку порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Водночас тих, хто використовує такі документи, каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.