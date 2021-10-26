Про це розповіла юристка Тетяна Козаченко в ефірі 24 каналу. За її словами, підробка цього документа – більше моральний, аніж юридичний аспект.

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"Це говорить не тільки про низький рівень свідомості людей, а й про нерозуміння того, що вони є злочинцями й роблять карні дії", – заявила юристка.

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За словами Козаченко, будь-яку особу покарати нелегко. Правоохоронні органи повинні зібрати належні докази, оформити їх й спрямувати до суду.

Якщо говорити про підробку документів, то тут мовиться не лише про їхнє виготовлення, а й про користування. Такі справи зазвичай просто доходять до суду й там їх розглядають.

Однак коли дії людей, зокрема підробка сертифікатів, призведуть до тяжких наслідків, то відповідальність може бути надзвичайно тяжка – до 5 років позбавлення волі.

Навіть якщо сертифікат справжній, але людина не зробила вакцинацію і, можливо, якийсь лікар вдав, що зробив щеплення, то внесення в офіційні документи неправдивих відомостей також є підробкою документів. Тетяна Козаченко юристка

Козаченко також додала, що підробка документів існує завжди. Однак при цьому важливими є реакція правоохоронців та поінформованість суспільства.

Довідка. За виготовлення і збут підроблених медичних документів правопорушникам може загрожувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень або 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів – штраф 850 гривень або обмеження волі на термін до 2 років.

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