Також Венедіктова пообіцяла, що карати правоохоронна та судова системи будуть і тих, хто виготовляє підробки, і тих, хто ними користується. А от як саме – залежатиме від судів.

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Покарання за підроблені сертифікати про вакцинацію – "це стосується всіх"

Ведучий нагадав Ірині Венедіктовій її ж слова від 23 жовтня:

Про взяття під особистий контроль справ про підроблені сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Тоді генпрокурорка заявила, що "пощади не буде" до тих, хто таким займається.

Присутніх у студії цікавило, чи мовиться про "продавців" підробок, чи й про "покупців" також.

Це стосується всіх. Ми притягаємо до відповідальності і тих, хто готує і продає підробки (сертифікати й тести), і тих, хто їх купує,

– запевнила Венедіктова.

За словами очільниці Офісу генпрокурора, українські суди вже почали оголошувати вироки у справах про підроблені сертифікати. Зокрема, й вироки не тільки про штрафи, а й такі, які передбачають обмеження волі.

"Та у будь-якому разі – це притягнення до відповідальності", – пояснила генпрокурорка. І наголосила, що графа про судимість назавжди залишиться у біографії винуватців.

Ті, хто користуються підробками, "стають мерзотниками"

За словами Венедіктової, вона поважає, чує і розуміє тих людей, які говорять про свої права і не хочуть вакцинуватися: "Не хочеш? Добре, сиди вдома. Якщо тобі не потрібні гроші, ти можеш собі дозволити знаходитися вдома і не заробляти – чекай, коли пандемія пройде, не наражай на небезпеку інших".

Але якщо людина виходить – через покупку підробленого сертифіката, підробленого тесту, – то така людина перестає бути нормальною людиною, а стає мерзотником. І треба розуміти, що за цією людиною правоохоронець рано чи пізно прийде і приведе її до суду,

– підсумувала Ірина Венедіктова.

У цьому ж ефірі виступив і глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Він запевнив, що всі підробні сертифікати "точно будуть виявлені". Також він повідомив, що 90% підробок – банальне шахрайство.

У людей виманюють 100 чи й 200 доларів за сертифікат з QR-кодом, який нікуди не веде.

Поліцейський чи прикордонник це елементарно виявляють.

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