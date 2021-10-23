Сама Савченко дізнавалась, де розміщений туалет та курилка. Відповідне відео опублікувала нардепка від "Слуга народу" Галина Янченко.
Читайте більше Надія Савченко із сестрою погоріли на підробних COVID-сертифікатах у "Борисполі"
Де у вас туалет і покурить? – Надія Савченко у Борисполі
Надія Савченко з сестрою Вірою поверталась в Україну. Саме тоді в аеропорту "Бориспіль" Держприкордонслужба 22 жовтня спіймала екснардепку та її сестру на використанні підроблених сертифікатів. Для викриття прикордонники використали програму SafeBorder, якою користуються з серпня.
Під час розмови вони пояснили експолітикині, у чому проблема та закликали дочекатись поліцію.Вона ж поцікавилась, скільки її часу займе поліція.
Де у вас є туалет і покурить?
– поцікавилась Савченко.
Надія Савченко в аеропорту "Бориспіль" під час затримання прикордонниками за підроблений COVID- сертифікат: дивіться відео
Підробні документи про вакцинацію поліція вилучила та відправила на експертизу. Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, у яких Савченко купила підроблені документи.
За моєю інформацією, поліція вже відкрила проти неї кримінальне провадження за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів,
– написала нардепка Янченко.
До речі, якщо провину доведуть, що за цією статтею їм може загрожувати штраф до 850 гривень, арешт на 6 місяців чи навіть ув'язнення до 2 років.
Коротко про купівлю підроблених COVID-сертифікатів та покарання за це
- За даними МВС, станом на 22 жовтня, в Україні вже відкрито майже 800 кримінальних справ через використання підробних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
- Саме тому міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що для перевірки та виявлення фальшивок вже задіяли понад тисячу мобільних груп.
- Міністр зауважив, якщо відомі факти про підроблені сертифікати, то потрібно звертатись за такими номерами: 0 800 505 170 або за номером 102.
- До речі, при виявленні підробки, каратимуть й тих, хто видавав і тих, хто отримував підроблені документи.За підробку порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Водночас тим, хто використовує такі документи, – штраф у розмірі 850 гривень, арешт до 6 місяців або ув'язнення на 2 роки.