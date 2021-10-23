Сама Савченко узнавала, где размещен туалет и курилка. Соответствующее видео опубликовала нардеп от "Слуга народа" Галина Янченко.

Читайте больше Надежда Савченко с сестрой погорели на поддельных COVID-сертификатах в "Борисполе"

Где у вас туалет и покурить? – Надежда Савченко в Борисполе

Надежда Савченко с сестрой Верой возвращалась в Украину. Именно тогда в аэропорту "Борисполь" Госпогранслужба 22 октября поймала экс-нардепа и ее сестру на использовании поддельных сертификатов. Для разоблачения пограничники использовали программу SafeBorder, которой пользуются с августа.

Во время разговора они пояснили экс-политику, в чем проблема и призвали дождаться полицию. Она же поинтересовалась, сколько ее времени займет полиция.

Где у вас туалет и покурить?

– поинтересовалась Савченко.

Надежда Савченко в аэропорту "Борисполь" во время задержания пограничниками за поддельный COVID-сертификат: смотрите видео

Поддельные документы о вакцинации полиция изъяла и отправила на экспертизу. Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, у которых Савченко купила поддельные документы.

По моей информации, полиция уже открыла против него уголовное производство по факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов,

– написала нардеп Янченко.

Кстати, если вину докажут, то по этой статье им может грозить штраф до 850 гривен, арест на 6 месяцев или даже заключение до 2 лет.

Кратко о покупке поддельных COVID-сертификатов и наказании за это