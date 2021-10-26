"Скажіть, будь ласка, що ще треба зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються, або відправляються на цвинтар", – емоційно заявив Данілов.
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Усе залежить від свідомості людей
У секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова запитали, чи є, на його думку, ризик запровадження всеукраїнського локдауну? Той запевнив, що влада робить усе можливе, а як буде далі – залежатиме від людей.
Ризик завжди є. Це залежить від свідомості наших громадян. Я вже не знаю, як пояснювати. Вам куди? Вам жити, чи на цвинтар?
– відповів він.
І додав, що, на жаль, за прогнозами Україна може перетнути позначку в 1000 померлих від коронавірусу за добу.
Ризик повного локдауну: що кажуть у МОЗ
Про це ж ведучий запитав і в міністра охорони здоров'я: "Чи є ризик локдауну в усій Україні? Скільки треба мати областей у червоній зоні, щоб це сталося?" І Віктор Ляшко відповів так:
Я вже озвучив, що 13 областей будуть у червоній зоні епіднебезпеки. Треба масово, щоб усі області України до червоної зони зайшли (для локдауну по всій Україні – 24 канал).
Що слід знати про карантинні обмеження в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
У цьому ж ефірі:
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні уже виявлені перші випадки інфікування новою мутацією штаму коронавірусу Дельта.
- А глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що вже найближчими днями до червоної зони епідемічної небезпеки в України потраплять ще 5 областей.