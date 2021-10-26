"Скажіть, будь ласка, що ще треба зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються, або відправляються на цвинтар", – емоційно заявив Данілов.

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Усе залежить від свідомості людей

У секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова запитали, чи є, на його думку, ризик запровадження всеукраїнського локдауну? Той запевнив, що влада робить усе можливе, а як буде далі – залежатиме від людей.

Ризик завжди є. Це залежить від свідомості наших громадян. Я вже не знаю, як пояснювати. Вам куди? Вам жити, чи на цвинтар?

– відповів він.

І додав, що, на жаль, за прогнозами Україна може перетнути позначку в 1000 померлих від коронавірусу за добу.

Зверніть увагу: Данілов також поскаржився на антивакцинаторську пропаганду, поширення фейків в інтернеті про вакцини – все це є елементами гібридної війни, які застосовує проти України Росія.

Ризик повного локдауну: що кажуть у МОЗ

Про це ж ведучий запитав і в міністра охорони здоров'я: "Чи є ризик локдауну в усій Україні? Скільки треба мати областей у червоній зоні, щоб це сталося?" І Віктор Ляшко відповів так:

Я вже озвучив, що 13 областей будуть у червоній зоні епіднебезпеки. Треба масово, щоб усі області України до червоної зони зайшли (для локдауну по всій Україні – 24 канал).



Що слід знати про карантинні обмеження в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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