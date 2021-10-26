За його словами, мовиться про Львівську, Житомирську та Луганську. Інші 2 міністр не назвав.

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У червону зону додадуть ще 5 областей

Міністерство охорони здоров'я скерувало до Кабінету Міністрів подання про включення в Україні до червоної зони епідемічної небезпеки через коронавірусну хворобу COVID-19 ще 5 областей.

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що днями ("завтра чи післязавтра") відбудеться засідання комісії з ТЕБ і НС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), де й приймуть відповідне рішення.

Мовиться, зокрема, про Львівську, Житомирську й Луганську області.

області. Ще 2 Ляшко не назвав.

А проте 25 жовтня у ЗМІ також з'явилася інформація, що вже з 26 жовтня до червоної зони можуть додати й Чернігівську область.

Зверніть увагу: станом на 25 жовтня 2021 року у червоній зоні перебувають 6 регіонів – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області. Миколаївська й Рівненська там будуть з 26 числа.

У червоній зоні, нагадаємо, не можуть працювати: