Йдеться про Чернігівську область, яку вже у вівторок можуть відправити у червону зону карантину. Таку заяву у ЗМІ зробила заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк.

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Чернігівська область може опинитися у червоній зоні

26 жовтня відбудеться засідання державної комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Усі цифри вказують на те, що Чернігівщина стане "червоною".

Усі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до червоної зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків – область червона,

– сказала Жанна Шерстюк.

Як нагадала чиновниця за 48 годин після ухвалення рішення на державній комісії, Чернігівщина буде переведена до червоної зони.

Правила червоної зони

Не можна проводити масові заходи, окрім тих, де усі учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Культурні заклади і спортивні комплекси працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест.

Ринки, магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть продовжувати працювати, якщо весь персонал – вакцинований або має негативний ПЛР-тест.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

У закладах торгівлі обов'язково потрібно носити маски, а заповненість приміщень повинна становити не більше ніж 50%.

Зверніть увагу! Наразі у червону зону карантину входять 6 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області. З 26 жовтня до червоної зони карантину потраплять Рівненська та Миколаївська області.

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Джерело: РНБО