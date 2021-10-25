Йдеться про Чернігівську область, яку вже у вівторок можуть відправити у червону зону карантину. Таку заяву у ЗМІ зробила заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк.
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Чернігівська область може опинитися у червоній зоні
26 жовтня відбудеться засідання державної комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Усі цифри вказують на те, що Чернігівщина стане "червоною".
Усі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до червоної зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків – область червона,
– сказала Жанна Шерстюк.
Як нагадала чиновниця за 48 годин після ухвалення рішення на державній комісії, Чернігівщина буде переведена до червоної зони.
Правила червоної зони
- Не можна проводити масові заходи, окрім тих, де усі учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.
- Культурні заклади і спортивні комплекси працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест.
- Ринки, магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть продовжувати працювати, якщо весь персонал – вакцинований або має негативний ПЛР-тест.
- Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.
- У закладах торгівлі обов'язково потрібно носити маски, а заповненість приміщень повинна становити не більше ніж 50%.
Ситуація з коронавірусом на Чернігівщині
Джерело: РНБО
- За останню добу в області зафіксували 633 нові випадки коронавірусу, померли 6 людей, а одужало лише 14 осіб.
- Станом на 25 жовтня першу дозу вакцини отримали 73 279 містян, що складає більше ніж 30% від дорослого населення.
- Повний курс щеплення пройшли 54 227 людей – це понад 23% населення.