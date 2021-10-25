Речь идет о Черниговской области, которую уже во вторник могут отправить в красную зону карантина. Такое заявление в СМИ сделала заместитель председателя ОГА Жанна Шерстюк.
Важно В Чернигов перестали поставлять кислород для COVID-больных – имеющегося хватит на несколько часов
Черниговская область может оказаться в красной зоне
26 октября состоится заседание Государственной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Все цифры указывают на то, что Черниговщина станет "красной".
Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в красную зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев – область красная,
– сказала Жанна Шерстюк.
Как напомнила чиновница через 48 часов после принятия решения на государственной комиссии, Черниговщина будет переведена в красную зону.
Правила красной зоны
- Нельзя проводить массовые мероприятия, кроме тех, где все участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.
- Культурные учреждения и спортивные комплексы будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.
- Рынки, магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут продолжать работать, если весь персонал вакцинирован или имеет отрицательный ПЦР-тест.
- Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.
- В заведениях торговли обязательно нужно носить маски, а заполненность помещений должна составлять не более 50%.
Ситуация с коронавирусом на Черниговщине
Источник: СНБО
- За последние сутки в области зафиксировали 633 новых случая коронавируса, умерли 6 человек, а выздоровело лишь 14 человек.
- По состоянию на 25 октября первую дозу вакцины получили 73 279 горожан, что составляет более 30% от взрослого населения.
- Полный курс прививки прошли 54 227 человек – это более 23% населения.