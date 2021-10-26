По его словам, речь идет о Львовской, Житомирской и Луганской. Еще 2 министр не назвал.

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В красную зону добавят еще 5 областей

Министерство здравоохранения направило в Кабинет Министров представление о включении в Украине в красную зону эпидемической опасности из-за коронавирусной болезни COVID-19 еще 5 областей.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что на днях ("завтра или послезавтра") состоится заседание комиссии по ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях), где и примут соответствующее решение.

Речь идет, в частности, о Львовской, Житомирской и Луганской областях.

Еще 2 Ляшко не назвал.

Однако 25 октября в СМИ также появилась информация, что уже с 26 октября в красную зону могут добавить и Черниговскую область.

Обратите внимание: по состоянию на 25 октября 2021 в красной зоне находятся 6 регионов – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. Николаевская и Ровенская там будут с 26 числа.

В красной зоне, напомним, не могут работать: