Об этом рассказала юрист Татьяна Козаченко в эфире 24 канала. По ее словам, подделка этого документа – больше моральный, чем юридический аспект.
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"Это говорит не только о низком уровне сознания людей, но и о непонимании того, что они являются преступниками и совершают уголовные действия", – заявила юрист.
Как могут наказать за фейковые сертификаты
По словам Козаченко, какое-либо лицо наказать нелегко. Правоохранительные органы должны собрать надлежащие доказательства, оформить их и направить в суд.
Если говорить о подделке документов, то речь идет не только об их изготовлении, но и о использовании. Такие дела обычно просто доходят до суда и там их рассматривают.
Однако, если действия людей, в частности подделка сертификатов, приведут к тяжелым последствиям, ответственность может быть чрезвычайно большой – до 5 лет лишения свободы.
Даже если сертификат настоящий, но человек невакцинирован и, возможно, какой-то врач сделал вид, что сделал прививку, то внесение в официальные документы ложных сведений также является подделкой документов.
Козаченко также добавила, что подделка документов существует всегда. Однако при этом важна реакция правоохранителей и информированность общества.
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Козаченко рассказала о фейковых сертификатах вакцинации: смотрите видео
Фейковые паспорта вакцинации: последние новости
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- Аферисты в соцсетях призывают украинцев покупать сертификаты вакцинации вместо того, чтобы прививаться. Они предлагают также справки о противопоказаниях к вакцинации, отрицательный ПЦР-тест и справки о перенесенной болезни и наличии антител.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала, что правоохранительная и судебная системы будут наказываться за изготовление фейковых паспортов вакцинации и пользование ими. Как именно – будет зависеть от судов.
Что известно о проверке COVID-сертификатов / Инфографика 24 канала