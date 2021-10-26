Об этом рассказала юрист Татьяна Козаченко в эфире 24 канала. По ее словам, подделка этого документа – больше моральный, чем юридический аспект.

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"Это говорит не только о низком уровне сознания людей, но и о непонимании того, что они являются преступниками и совершают уголовные действия", – заявила юрист.

Как могут наказать за фейковые сертификаты

По словам Козаченко, какое-либо лицо наказать нелегко. Правоохранительные органы должны собрать надлежащие доказательства, оформить их и направить в суд.

Если говорить о подделке документов, то речь идет не только об их изготовлении, но и о использовании. Такие дела обычно просто доходят до суда и там их рассматривают.

Однако, если действия людей, в частности подделка сертификатов, приведут к тяжелым последствиям, ответственность может быть чрезвычайно большой – до 5 лет лишения свободы.

Даже если сертификат настоящий, но человек невакцинирован и, возможно, какой-то врач сделал вид, что сделал прививку, то внесение в официальные документы ложных сведений также является подделкой документов. Татьяна Козаченко юрист

Козаченко также добавила, что подделка документов существует всегда. Однако при этом важна реакция правоохранителей и информированность общества.

Справка. За изготовление и сбыт поддельных медицинских документов правонарушителям может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен или 5 лет лишения свободы. За использование поддельных справок или сертификатов – штраф 850 гривен или ограничение свободы сроком до 2 лет.

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Фейковые паспорта вакцинации: последние новости

В Украине возбудили уже более 800 уголовных производств по выявлению фейковых COVID-сертификатов.

Аферисты в соцсетях призывают украинцев покупать сертификаты вакцинации вместо того, чтобы прививаться. Они предлагают также справки о противопоказаниях к вакцинации, отрицательный ПЦР-тест и справки о перенесенной болезни и наличии антител.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала, что правоохранительная и судебная системы будут наказываться за изготовление фейковых паспортов вакцинации и пользование ими. Как именно – будет зависеть от судов.

Что известно о проверке COVID-сертификатов / Инфографика 24 канала