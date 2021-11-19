Львівська школа дизайну отримала премію від ЮНІСЕФ

Проєкт львівської школи дизайну Pixlab потрапив у трійку найкращих практик міжнародної премії ЮНІСЕФ Cities Inspire Awards. Цією премією відзначають найінноваційніші рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей та молоді.

Соціальну школу дизайну Pixlab створили ще у 2019 році. Зі Львовом у категорії змагалися Богота та Лісабон.

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Pixlab отримала премію від ЮНІСЕФ

Соціальна школа дизайну Pixlab потрапила до трійки найкращих практик міжнародної премії ЮНІСЕФ Cities Inspire Awards у межах ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді". Цьогоріч цією премією відзначили найкреативніші та найінноваційніші рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей та молоді. ⠀

"Ми дуже вдячні вам за голосування, ви – найліпшіші! Попри те, що перемогу здобула Богота (з чим їх вітаємо), ми не зупиняємося: попереду курси, івенти, вечірки, школи дизайну та медіа, відкриття нашого простору і здобуття статусу громади, дружньої до дітей та молоді", – зазначили у Pixlab.

У коментарі "Твоє місто" PR-менеджерка Pixlab Олеся Кіцанюк розповіла, що з Львовом за нагороду Cities Inspire Awards змагалися Богота та Лісабон.

З українських міст до фіналу ще вийшов Бахмут, і виграв, проте в іншій категорії. Потрапити до трійки найкращих практик світу – дуже надихає. Ми отримали всесвітнє визнання, визнання колег нашої сфери, визнання від ЮНІСЕФ,

– додала Кіцанюк.

За її словами, це дало школі поштовх до наступної роботи у сфері дизайну та його розвитку в Україні, особливо серед дітей, які потрапили у складні життєві обставини.

Коротко про школу дизайну Pixlab