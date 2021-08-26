Львівське Підзамче отримало власний додаток: випробування мультимедійного маршруту району

У Львові 24 серпня відбулось свято "Станція Незалежність" у Палаці Гната Хоткевича. Однією з подій програми стала тестова екскурсія мультимедійним маршрутом Підзамча.

Фінальну версію додатку планують випустити у вересні. Маршрут створювали в межах проєкту "Підзамче. Нарешті!".

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Мультимедійний маршрут району створили у вигляді додатку

За словами ініціаторів мультимедійного маршруту Підзамча, його створювали мешканці району, котрим допомагали експерти. Він існує у вигляді мобільного додатку та складається з 10 точок і низки історій підзамчан.

Основою мультимедійного маршруту є літературна історія від Героя Підзамча – Колі Капсуля, котру написав письменник Петро Яценко.



Історію Колі Капсуля написав Петро Яценко / Фото "Підзамче. Нарешті!"

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Колю Капсуля озвучив Ярослав Федорчук

На основі пригод та прогулянок Підзамчем Колі Капсуля маршрут веде людей від точки до точки, а сам Капсуль є головним "екскурсоводом" та розповідає цікаві факти й байки. Ця історія створена як у текстовому, так і в аудіоформаті. Голос Колі Капсуля озвучив актор театру імені Леся Курбаса Ярослав Федорчук.

За словами автора сценарію маршруту Петра Яценка, це небувалий досвід – йти поруч із героєм вулицями Підзамча, слухати його історії, дивитися на ті самі будинки та чути звуки району: трамваї, собачий гавкіт і розмови справжніх підзамчан.

Вони мимохіть також стають учасниками цієї вистави разом зі слухачами екскурсії. З нетерпінням чекаю, коли всі львів'яни та гості зможуть теж пройти цим маршрутом та почути цю історію, зануритися в Підзамче,

– зазначив письменник.

Яценко додав, що він як автор тексту помічав реакцію екскурсантів та тішився, що все йде так, як сам письменник хитрим чином планував.

Дивіться фото додатку та екскурсії Підзамчем / Фото "Підзамче. Нарешті!" та Анни Дорожко

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У тестовій екскурсії 24 серпня взяли участь понад 20 людей. Організатори розповіли, що у вересні планують випустити фінальну версію мобільного додатку. Наразі фахівці працюватимуть над усуненням недоліків, котрі виявили під час екскурсії.

Відвідувачам заходу надіслали онлайн-анкету для відгуку, щоб швидше віднайти усі проблемні місця. Про створення фінальної версії повідомлять на фейсбук-сторінці «Підзамче.Нарешті».