Цьогоріч перший день Lviv Media Forum транслюватимуть онлайн. На глядачів чекають виступи відразу кількох топспікерів.

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У Львові розпочинається Media Forum

Триденний VIII Lviv Media Forum 2021 розпочнеться 26 серпня. Подію відвідають близько 1000 журналістів, медіаекспертів та діджитал-фахівців з усього світу.

Програма першого дня Lviv Media Forum:

О 15:40 журналістка, телеведуча та лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 Мирослава Барчук розповість про поразки та перемоги українських медіа.

О 16:10 письменник та колишній політв'язень Станіслав Асєєв спробує осмислити, якою є ціна правди з точки зору власного досвіду у полоні.

О 16:40 медійник, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської Франак Вячорка розкаже, як працюють білоруські медіа в умовах протестів і репресій.

О 17:10 італійська журналістка та письменниця Франческа Боррі завершить перший день Lviv Media Forum. Вона поділиться своїм репортерським досвідом роботи в епіцентрі пандемії в Італії – для неї це було "гірше, ніж війна".

Зауважте! Цьогоріч за підтримки Українського культурного фонду перший день можна буде переглянути онлайн. Його транслюватимуть наживо на ютюб-каналі та фейсбук-сторінці LMF.

На відвідувачів форуму чекають безліч цікавих виступів

У наступні дні на Lviv Media Forum також виступатимуть низка експертів:

репортерка, головна редакторка онлайн-журналу Reporters, співзасновниця The Ukrainians Марічка Паплаускайте;

один із найвпливовіших блогерів Польщі, засновник Outriders Якуб Гурніцькі;

журналіст, правозахисник, заступник генерального директора Українського інституту та співзасновник ініціативи "Крим SOS" Алім Алієв;

Корін Оснос з New York Magazine;

Вільям Девіс з New York Times;

режисерка, незалежна журналістка та номінантка на "Еммі" Дженіфер Крендалл.

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Повну програму цьогорічного форуму можна переглянути за посиланням. Фокусна тема LMF 2021 – Real journalism matters [stiil] – справжня журналістика має значення [досі].

Якісні медіа — це середовища, в яких діє демократія і свобода і які водночас її захищають і відтворюють. Вони гуртують агентів конструктивних змін, підсилюють їхній голос, кристалізують позиції,

– розповіли організатори.

Львівський медіафорум – це екосистема людей, організацій та проєктів, яка розробляє комплексні рішення для медіа та популяризує найкращі світові медіапрактики в Україні. Форум працює над тим, щоб українські ЗМІ стали "здоровими" – глобальними, професійними, етичними та спроможними.

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