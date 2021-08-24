Урочисте нагородження відбулося під час святкування 30-річчя Незалежності України у Києві. Нагороди отримали Наталія Виноград та Оксана Линів.

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Президент нагородив 2 львів'янок орденом княгині Ольги

Під час святкування Дня Незалежності у Києві Зеленський вручив низку державних нагород. Зокрема, орден княгині Ольги II ступеня отримали завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету Наталія Виноград та диригентка Оксана Линів.

Орден княгині Ольги вручають жінкам за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій та освітянській діяльності. Також ним відзначають здобутки у сферах культури, благодійності, вихованні дітей тощо.

Зауважте! Також Зеленський нагородив колишнього головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка. Президент вручив йому орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

Коротка біографія Наталії Виноград та Оксану Линів

Наталія Виноград – епідеміологиня родом з Хмельниччини. Вона проживає у Львові з часу закінчення медичного університету.

У 1990 році Виноград стала кандидаткою медичних наук, а в 1996 – доценткою кафедри мікробіології й отримала науковий ступінь "доктор медичних наук".

У 2001 році вона стала завідувачкою кафедри епідеміології Львівського медичного університету та отримала звання професорки.

У 2005 році Виноград була головною спеціалісткою з епідеміології МОЗу.

З 2007 по 2009 рік вона очолювала кафедру мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю Національного університету охорони здоров'я імені Платона Шупика.

У червні 2021 року Виноград отримала відзнаку РНБО.

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