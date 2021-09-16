Львівські медики рятують 21-річну дівчину з COVID-19 та енцефалітом

Львівські медики рятують життя 21-річній львів'янці Марті Вальків, у якої діагностували коронавірус та вірусний енцефаліт. Щодня батьки дівчини витрачають по 80 тисяч гривень на ліки.

Родина пацієнтки просить усіх небайдужих долучитись до її порятунку. Адже, щоб вилікувати львів'янку, необхідні дорогі ліки.

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Медики рятують життя 21-річній дівчині

Батько пацієнтки Володимир Вальків розповів, що у його 21-річної доньки діагностували коронавірус та вірусний енцефаліт. Спочатку лікарі вважали, що причиною погіршення здоров'я львів'янки міг бути укус кліща. Однак зараз цю версію відкидають.

На лікування дівчини необхідні дуже дорогі ліки. На день сім'я Марти Вальків витрачає приблизно 80 тисяч гривень. За словами батька, донька перебуває у дуже важкому стані. 15 вересня їй зробили повторне МРТ, яка показала, що вогнище хвороби збільшується. Львів'янин зазначив, що лікарі точно не знають, що за вірус міг спричинити такий стан і чи взагалі це був вірус.

Вже зараз лікарі відкидають, що це все спричинив укус кліща. З минулої п'ятниці доньку перевели у ковідне відділення, оскільки діагностували коронавірусну інфекцію. Тиждень до того їй було погано, але вона лежала у звичайному відділенні, без високої температури,

– розповів чоловік.

Володимир Вальків зазначив, що його донька – майбутній медик. Вона навчається у Тернопільському національному медичному університету імені Горбачевського.

"У перших числах вересня донька була в Тернополі, ходила на пари у виш. У п'ятницю, 3 вересня, повернулася до Львова. Я її навіть зустрічав. Вже тоді в доньки була якась дезорієнтація. Казала, що не знає, що з нею робиться. Потім почало "тягнути" ліву руку і ліву ногу", – додав чоловік.

Батьки самі привезли дівчину у лікарню. Вже за тиждень львів'янку перевели в реанімацію.

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На лікування дівчини оголосили збір

У пресслужбі Львівської лікарні швидкої допомоги зазначили, що стан дівчини – важкий. Наразі вона перебуває у реанімації. У 21-річної пацієнтки діагностували коронавірус.

"Стан дівчини не викликаний укусом кліща. Так, укус кліща був, але стан її здоров'я з тим не пов'язаний. За попередньою інформацією, медики діагностували вірусний енцефаліт та коронавірусну інфекцію, але обстеження продовжується й остаточний діагноз буде згодом", – пояснили у лікарні.

Скільки саме триватиме лікування Марти Вальків, медики наразі сказати не можуть. Для усіх, хто хоче допомогти сім'ї львів'янки, відкрили рахунок. Реквізити мами дівчини: 5168 7451 0579 7994 (Приватбанк) Вальків Галина Степанівна.