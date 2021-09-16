Семья пациентки просит всех неравнодушных присоединиться к ее спасению. Ведь, чтобы вылечить львовянку, необходимы дорогостоящие лекарства.

Актуально 4-летний львовянин отдал все деньги из копилки для помощи девочке с СМА

Медики спасают жизнь 21-летней девушке

Отец пациентки Владимир Валькив рассказал, что в его 21-летней дочери диагностировали коронавирус и вирусный энцефалит. Сначала врачи считали, что причиной ухудшения здоровья львовянки мог быть укус клеща. Однако сейчас эту версию отвергают.

На лечение девушки необходимы очень дорогие лекарства. В день семья Марты Валькив тратит примерно 80 тысяч гривен. По словам отца, дочь находится в очень тяжелом состоянии. 15 сентября ей сделали повторное МРТ, которая показала, что очаг болезни увеличивается. Львовянин отметил, что врачи точно не знают, что за вирус мог вызвать такое состояние и вообще ли это был вирус.

Уже сейчас врачи исключают, что это все вызвал укус клеща. С прошлой пятницы дочь перевели в ковидное отделение, поскольку диагностировали коронавирусную инфекцию. Неделей раньше ей было плохо, но она лежала в обычном отделении, без высокой температуры,

– рассказал мужчина.

Владимир Валькив отметил, что его дочь – будущий медик. Она учится в Тернопольском национальном медицинском университете имени Горбачевского.

"В первых числах сентября дочка была в Тернополе, ходила на пары в вуз. В пятницу, 3 сентября, вернулась во Львов. Я ее даже встречал. Уже тогда у дочери была какая-то дезориентация. Говорила, что не знает, что с ней делается. Потом начало "тянуть" левую руку и левую ногу", – добавил мужчина.

Родители сами привезли девушку в больницу. Уже через неделю львовянку перевели в реанимацию.

Читайте также Вернули с того света: чудом спасли жителя Харькова

На лечение девушки объявили сбор

В пресс-службе Львовской больницы скорой помощи отметили, что состояние девушки – тяжелое. Сейчас она находится в реанимации. В 21-летней пациентки диагностировали коронавирус.

"Состояние девушки не вызвано укусом клеща. Да, укус клеща был, но состояние ее здоровья с тем не связано. По предварительной информации, медики диагностировали вирусный энцефалит и коронавирусную инфекцию, но обследование продолжается и окончательный диагноз будет впоследствии", – объяснили в больнице.

Сколько именно продлится лечение Марты Валькив, медики пока сказать не могут. Для всех, кто хочет помочь семье львовянки, открыли счет. Реквизиты мамы девушки: 5168 7451 0579 7994 (Приватбанк) Валькив Галина Степановна.