Львівські митники вилучили у польок прикраси та готівку на понад 15 мільйонів гривень

В аеропорту "Львів" 2 грудня митники вилучили у двох іноземок рекордну суму готівки. Жінки намагалися перевезти ювелірні вироби та валюту на понад 15 мільйонів гривень.

Порушниці намагалися вилетіти до Туреччини. Вони заховали незадекларовані гроші у багаж.

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Іноземки перевозили прикраси та валюту на понад 15 мільйонів

Приблизно о 20:00 2 грудня співробітники митного поста "Львів-аеропорт" під час перевірки пасажирів авіарейсу Львів – Стамбул знайшли рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти. Двоє жінок віком 53 та 67 років планували вилетіти до Туреччини. Для проходження митного контролю вони обрали смугу "зелений коридор".

Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Львівської митниці

Під час перевірки їхнього багажу митники знайшли:

125,7 тисячі доларів;

374,8 тисячі євро;

майже 1,7 кілограма ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото.

За українським законодавством, перевозити без декларування можна готівку чи дорогоцінні метали на суму, яка не перевищує 10 тисяч євро. Наразі митники документують це правопорушення. Усі гроші та прикраси вилучать, відповідно до протоколу про порушення митних правил.

За інформацією ZAXID.NET , обидві порушниці є громадянками Польщі.

Дивіться відео, як митники знайшли шалену суму готівки: