Нарушительницы пытались вылететь в Турцию. Они спрятали незадекларированные деньги в багаж.

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Иностранки перевозили украшения и валюту более чем на 15 миллионов

Приблизительно в 20:00 2 декабря сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса Львов – Стамбул обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты. Две женщины в возрасте 53 и 67 лет планировали вылететь в Турцию. Для прохождения таможенного контроля они выбрали полосу "зеленый коридор".

Смотрите фото, что нашли таможенники / Фото Львовской таможни

Во время проверки их багажа таможенники обнаружили:

125,7 тысячи долларов;

374,8 тысячи евро;

почти 1,7 килограмма ювелирных изделий из желтого металла, похожего на золото.

По украинскому законодательству, перевозить без декларирования можно наличные или драгоценные металлы на сумму, не превышающую 10 тысяч евро. В настоящее время таможенники документируют это правонарушение. Все деньги и украшения изъяты в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил.

Интересно! По информации ZAXID.NET, обе нарушительницы являются гражданками Польши.

Смотрите видео, как таможенники нашли сумасшедшую сумму наличных: