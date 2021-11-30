Свято наближається: львівські митники знайшли в автобусі 100 пляшок контрабандного глінтвейну

Пляшки виявили під час сканування. Чоловік вирішив не декларувати алкоголь.

До теми Польські митники знайшли контрабандні сигарети в автобусі львівського перевізника

В автобусі знайшли понад 100 пляшок контрабандного алкоголю

Нещодавно в пункт пропуску Шегині – Медика прибув рейсовий автобус. Він прямував з німецького Фрайбурга в Херсон. У салоні перебували 33 пасажири та 5 водіїв. Під час перевірки митники запідозрили, що в автобусі можуть бути незадекларовані товари.

Його скерували на сканування стаціонарною системою. У салоні знайшли 108 пляшок вина Christkindl Glühwein. Літрові пляшки з глінтвейном заховали поміж кріслами. Контрабандний алкоголь належав одному з водіїв.

Житель Львівщини не повідомив точних кількості, вартості та найменування товару. Це порушення митних правил, а саме – недекларування. Санкція цієї статті Митного кодексу передбачає штраф в розмірі 100% вартості цих товарів з їхньою наступною конфіскацією. Невдовзі справу скерують до суду.



Митники знайшли 108 пляшок контрабандного глінтвейну / Фото Львівської митниці

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Скільки алкоголю можна перевозити через кордон

У митниці розповіли, що повнолітні можуть ввозити на територію України без сплати митних платежів чи письмового декларування такі алкогольні напої (з розрахунку на одну особу):

5 літрів пива;

2 літри вина;

1 літр міцних алкогольних напоїв (із вмістом спирту більше ніж 22%).

Окрім цього, незалежно від кількості алкоголь не звільняється від оподаткування, якщо людина, яка його ввозить, була відсутня в Україні менше ніж 24 години.



Автобус їхав з Німеччини / Фото Львівської митниці



Водієві загрожує штраф / Фото Львівської митниці