Львівські вогнеборці врятували 16-річного хлопця з охопленого вогнем авто

У Львові 14 листопада трапилась пожежа в автівці "ВАЗ 2109". Рятувальники витягли із салону непритомного 16-річного хлопця.

Постраждалим виявився син власника авто. Він потрапив у лікарню.

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У Львові спалахнув автомобіль

О 2:52 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в автівці "ВАЗ 2109" біля будинку №19 на вулиці Карманського. Не гаючи часу, до місця виклику виїхали вогнеборці. У салоні вони виявили непритомного 16-річного сина власника автомобіля.

Співробітники ДСНС витягнули хлопця та передали його медикам. Внаслідок пожежі підліток отруївся продуктами горіння. Його в стані середнього ступеня важкості госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню.



У Львові загорівся "ВАЗ 2109" / Фото ДСНС Львівщини

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Пожежу успішно загасили

Рятувальники локалізували пожежу о 3:02. Вогонь вдалося повністю загасити вже через 10 хвилин. Внаслідок займання полум'я знищило моторний відсік на площі 2 квадратних метри.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення займання.



Рятувальники витягнули із салону 16-річного хлопця / Фото ДСНС Львівщини



Постраждалого госпіталізували / Фото ДСНС Львівщини