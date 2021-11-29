У львівській багатоповерхівці трапилася пожежа через запалену на вікні свічку

Львів'янка у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, запалила на вікні свічку жалоби. Через необережне поводження з вогнем виникла пожежа.

Жінка намагалася самотужки загасити полум'я. Проте їй не вдалося цього зробити.

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Правоохоронці евакуювали з будинку його мешканців

Ввечері 27 листопада ТОРівці евакуювали мешканців львівської багатоповерхівки під час пожежі. Вогонь спалахнув через необережне поводження зі свічкою, яка стояла на вікні. У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився о 17:57 у квартирі на 10 поверсі будинку №2 на вулиці Ярошинської.

Львів'янка намагалася самотужки загасити полум'я. У той час її дитина телефонувала на лінію 101. Правоохоронці з роти тактико-оперативного реагування Тарас Забродоцький, Йосиф Корейба та Юрій Стець отримали завдання терміново їхати на місце події. Вони негайно евакуювали мешканців з 8 та 9 поверху.

Також наші ТОРівці вивели з помешкання, де була пожежа, 31-річну жінку з двома дітьми віком 2 та 8 років,

– розповіли у Патрульній поліції.

ТОРівці надали жінці домедичну допомогу та викликали швидку, адже у молодшої дитини через дим погіршилося самопочуття. Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Усіх постраждалих госпіталізували.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 3 квадратні метри. Пожежу вдалося повністю загасити о 18:15.

У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, безліч українців запалили на своїх вікнах свічки жалоби та вшанували загиблих хвилиною мовчання.



ТОРівці евакуювали мешканців багатоповерхівки / Фото Патрульної поліції Львівщини