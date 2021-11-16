Пожежа виникла у частині єдиного майнового комплексу, який передали в ефективне управління "Нафтогазу". На щастя, ніхто не постраждав.

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У Новояворівську спалахнув центральний теплопункт

Рятувальникам о 7:45 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Львівській. Вогонь спалахнув у критій рубероїдом 1-поверховій будівлі центрального теплопункуту розміром 4 на 10 метрів.

Через годину вогнеборцям вдалося повністю загасити пожежу. Внаслідок займання вогонь знищив будівельні матеріали на площі 30 квадратних метрів та пошкодив 100 квадратних метрів стін.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Обставини та причини виникнення займання встановлять фахівці.

Зауважте! Через пожежу в Новояворівську вимкнули світло на вулицях Бандери, Січових Стрільців, Львівській та Франка.

Дивіться відео з місця пожежі:



Пожежа трапилась у центральному теплопункті / Фото "Типовий Львів"



Вогонь успішно загасили / Фото "Типовий Львів"



Причини виникнення пожежі встановлюють/ Фото "Типовий Львів"