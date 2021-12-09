У львівській лікарні від ускладнень COVID-19 померла 23-річна породілля з Миколаєва

У Львові 8 грудня від ускладнень коронавірусу померла 23-річна мешканка Миколаєва. Вона нещодавно втратила ненароджену дитину.

Жінка не мала щеплення проти COVID-19. У неї розвинулась важка пневмонія.

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У Львові померла 23-річна породілля

Генеральний директор Центру легеневого здоров'я Любомир Рак розповів, що у медзакладі від ускладнень коронавірусу померла 23-річна породілля.

Жінка була зовсім молода, їй 23 роки, з Миколаєва. У нас пробула десь понад 2 тижні. Причиною смерті стала важка ковідна пневмонія,

– зазначив лікар.

Спершу вагітну госпіталізували у перинатальний центр. Там лікарі виявили завмирання плода. Після кесаревого розтину жінку перевели на лікування у Центр легеневого здоров'я.

Рак додав, що у Центрі наразі лікуються 9 вагітних з коронавірусом. Ніхто з них не має щеплення проти коронавірусу. Загалом до медзакладу госпіталізували 150 вагітних. Вакцинованими були лише двоє. Хвороба в них протікала у легкій формі.

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У померлої була важка патологія

У коментарі "Твоє місто" заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександр Сімкін розповів, що у 23-річної жінки на 37 тижні вагітності відбулося завмирання плоду, тому їй провели кесарів розтин. Після цього вона потрапила у реанімацію. За словами лікаря, пацієнтку скерували у перинатальний центр із Центру легеневого здоров'я, адже плід не мав серцебиття.

"У нас вона пробула всього лиш одну добу. У неї було завмирання плоду на 37 тижні. Найімовірніше, це трапилось через важку вірусемію. Жінку потрібно було розродити, під час цього виникли проблеми, через які довелось її оперувати", – додав медик.

Лікарі прооперували жінку й скерували її у Центр легеневого здоров'я, позаяк вона мала проблеми з легенями. За словами Сімкіна, це була важка патологія – у пацієнтки завмерла майже доношена дитина.



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