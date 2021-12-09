У женщины не было прививки против COVID-19. У нее развилась тяжелая пневмония.

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Во Львове умерла 23-летняя роженица

Генеральный директор Центра легочного здоровья Любомир Рак рассказал, что в медучреждении от осложнений коронавируса умерла 23-летняя роженица.

Женщина была совсем молодая, ей 23 года, из Николаева. У нас пробыла где-то более 2 недель. Причиной смерти стала тяжелая ковидная пневмония,

– отметил врач.

Сначала беременную госпитализировали в перинатальный центр. Там врачи обнаружили замирание плода. После кесарева сечения женщину перевели на лечение в Центр легочного здоровья.

Рак добавил, что в Центре сейчас лечатся 9 беременных с коронавирусом. Никто из них не имеет прививки против коронавируса. Всего в медучреждение госпитализировали 150 беременных. Вакцинированными были только двое. Болезнь у них протекала в легкой форме.

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У умершей была тяжелая патология

В комментарии "Твой город" заместитель директора по медицинской части Львовского перинатального центра Александр Симкин рассказал, что у 23-летней женщины на 37 неделе беременности произошло замирание плода, поэтому ей провели кесарево сечение. После этого она попала в реанимацию. По словам врача, пациентку направили в перинатальный центр из Центра легочного здоровья, ведь у плода не было сердцебиения.

"У нас она пробыла всего лишь одни сутки. У нее было замирание плода на 37 неделе. Вероятнее всего, это случилось из-за тяжелой вирусемии. Женщину нужно было разродить, во время этого возникли проблемы, из-за которых пришлось ее оперировать", – добавил медик.

Врачи прооперировали женщину и направили ее в Центр легочного здоровья, поскольку у нее были проблемы с легкими. По словам Симкина, это была тяжелая патология – у пациентки замер почти доношенный ребенок.



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