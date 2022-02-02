У львівській поліції відмовилися від "мічених" дорожніх конусів, які забрав активіст

Львівський активіст Святослав Літинський забрав з парковки перед управлінням поліції Львівщини 4 дорожні конуси. Правоохоронці скерували до нього звернення, у якому зазначили, що вони їм не належать.

Всередині конусів був напис "ГУНП". Літинський намагався здати їх в Бюро знахідок, щоб знайти власника.

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Поліція відмовилася від конусів з маркуванням "ГУНП"

Львівський активіст Святослав Літинський розповів, що Головне управління поліції Львівщини відмовилося від дорожніх конусів, які він прибрав з паркувального майданчика.

Як я і підозрював, конуси, які я знайшов прямо біля Поліції Львівської області з написами ГУНП, жодного відношення до ГУНП не мають, це якісь шахраї загубили,

– зазначив активіст.

Правоохоронці скерували активісту звернення, в якому мовилася, що конуси, знайдені біля будинку №3 на площі Григоренка, їм не належать. В поліції провели вибіркову перевірку майна, яка встановила, що усі конуси, які перебувають на балансі ГУНП, є в управлінні.

Загалом активіст забрав з-під управління 4 дорожні конуси. Перші 3 – 23 листопада, а ще 1 – 27 грудня. Їх встановили на парковці, порушуючи правила дорожнього руху. Всередині була абревіатура "ГУНП" (Головне управління Нацполіції). Тому Літинський спершу звертався до чергового. Правоохоронець відповів, що не знає, кому вони належать.

Тоді активіст попрямував до Бюро знахідок. Проте воно виявилося зачиненим, тож Літинський залишив конуси в себе, поки не знайде їхнього власника.

За правилами дорожнього руху, на проїжджій частині заборонено встановлювати предмети, які перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів. Винятками є оформлення ДТП, виконання дорожніх робіт або робіт, пов'язаних із зайняттям проїзної частини, обмеженням або забороною руху у випадках, передбачених законодавством. Штраф за таке порушення становить 340 гривень.



В поліції відмовилися від конусів з написом ГУНП / Фото Святослава Літинського

Текст допису Святослава Літинського:

Як я і підозрював, конуси, які я знайшов прямо біля Поліції Львівської області з написами ГУНП, жодного відношення до ГУНП не мають, це якісь шахраї загубили.