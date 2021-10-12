Львівський шеф-кухар представить Україну на міжнародному кулінарному конкурсі
Джерело:ZAXID.NET
Львів'янин Максим Прихідько здобув перемогу на престижному кулінарному конкурсі "Bocuse d'Or Україна". Він представлятиме нашу країну на європейському фіналі у Будапешті.
В Україні вперше відбувся національний відбір кулінарного конкурсу Bocuse d'Or. На ньому змагались шеф-кухарі з усіх куточків країни.
Цікаво Ресторан Алекса Якутова "Публіцист" потрапив до сотні кращих в Україні
Львів'янин представлятиме Україну на кулінарному конкурсі
У Києві 11 жовтня відбувся фінал конкурсу "Bocuse d'Or Україна". Шеф-кухарі з різних регіонів України виконували завдання – приготувати 12 порцій м'ясної та рибної страви за 5 годин і 35 хвилин.
У конкурсі переміг львівський шеф-кухар Максим Прихідько. Він виступав разом зі своїм помічником Василем Фисюком. Переможець представлятиме Україну на європейському фіналі конкурсу у Будапешті, який відбудеться у березні 2022 року.Зауважте! Максим Прихідько є засновником Experimental restaurant та шеф-кухарем гастрономічного простору Pro100 HUB. Він – член асоціацій шеф-кухарів України та "Західна Шеф Група", а також Клубу Галицької Кухні. Останні 2 роки Прихідько вивчає українську традиційну кухню. Стаж роботи – 9 років.
Львівський шеф-кухар представить Україну на Bocuse d'Or / Фото ZAXID.NET
Читайте також Французькі шеф-кухарі побили рекорд: як виглядає піца із 834 сортами сирів
Коротко про конкурс Bocuse d'Or
- Цьогоріч в Україні вперше відбувся конкурс, на якому обрали кандидата, що представлятиме країну на Bocuse d'Or Europe Final 2022.
- Bocuse d'Or – це престижний міжнародний конкурс шеф-кухарів, у якому змагаються представники приблизно 70 країн.
- Існує 4 континентальні відбіркові змагання – "Bocuse d'Or Європа", "Bocuse d'Or Північна та Південна Америка", "Bocuse d'Or Азіатсько-Тихоокеанський регіон", "Bocuse d'Or Африка".
- Мета континентальних відбіркових турнірів — визначити 24 шеф-кухарів, які представлятимуть свою країну та просуватимуть її кулінарні традиції у великому фіналі конкурсу. Його проводять у французькому місті Ліон.