В Украине впервые состоялся национальный отбор кулинарного конкурса Bocuse d'Or. На нем соревновались шеф-повара со всех уголков страны.
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Львовянин будет представлять Украину на кулинарном конкурсе
В Киеве 11 октября состоялся финал конкурса "Bocuse d'Or Украина". Шеф-повара из разных регионов Украины выполняли задание – приготовить 12 порций мясного и рыбного блюда за 5 часов и 35 минут.
В конкурсе победил львовский шеф-повар Максим Приходько. Он выступал вместе со своим помощником Василием Фисюком. Победитель будет представлять Украину на европейском финале конкурса в Будапеште, который состоится в марте 2022 года.
Львовский шеф-повар представит Украину на Bocuse d'Or / Фото ZAXID.NET
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Коротко о конкурсе Bocuse d'Or
- В этом году в Украине впервые состоялся конкурс, на котором выбрали кандидата, который будет представлять страну на Bocuse d'Or Europe Final 2022.
- Bocuse d'Or – это престижный международный конкурс шеф-поваров, в котором соревнуются представители примерно 70 стран.
- Существует 4 континентальных отборочных соревнования – "Bocuse d'Or Европа", "Bocuse d'Or Северная и Южная Америка", "Bocuse d'Or Азиатско-Тихоокеанский регион", "Bocuse d'Or Африка".
- Цель континентальных отборочных турниров — определить 24 шеф-поваров, которые будут представлять свою страну и продвигать ее кулинарные традиции в большом финале конкурса. Его проводят во французском городе Лион.