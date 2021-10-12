Львівський шеф-кухар представить Україну на міжнародному кулінарному конкурсі

В Україні вперше відбувся національний відбір кулінарного конкурсу Bocuse d'Or. На ньому змагались шеф-кухарі з усіх куточків країни.

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Львів'янин представлятиме Україну на кулінарному конкурсі

У Києві 11 жовтня відбувся фінал конкурсу "Bocuse d'Or Україна". Шеф-кухарі з різних регіонів України виконували завдання – приготувати 12 порцій м'ясної та рибної страви за 5 годин і 35 хвилин.

У конкурсі переміг львівський шеф-кухар Максим Прихідько. Він виступав разом зі своїм помічником Василем Фисюком. Переможець представлятиме Україну на європейському фіналі конкурсу у Будапешті, який відбудеться у березні 2022 року.

Зауважте! Максим Прихідько є засновником Experimental restaurant та шеф-кухарем гастрономічного простору Pro100 HUB. Він – член асоціацій шеф-кухарів України та "Західна Шеф Група", а також Клубу Галицької Кухні. Останні 2 роки Прихідько вивчає українську традиційну кухню. Стаж роботи – 9 років.



Львівський шеф-кухар представить Україну на Bocuse d'Or / Фото ZAXID.NET

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Коротко про конкурс Bocuse d'Or