Львівського стоматолога судитимуть за продаж фальшивих ПЛР-тестів

У Львові невдовзі судитимуть стоматолога, власника турфірми та його помічницю. Вони продавали туристам фальшиві ПЛР-тести.

За інформацією ZAXID.NET, зловмисників викрили у липні 2021 року. Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

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Зловмисники продавали підроблені ПЛР-тести

За даними слідства, львівська турфірма надавала своїм клієнтам послугу – без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19. Вартість підробки становила 800 гривень.

Їх виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур'єром, безпосередньо передавав їх покупцям,

– розповіли у прокуратурі.

Стоматолог не працював у цьому діагностичному центрі. Однак він знав, як виглядають бланки й самостійно їх підробляв.

У липні один із клієнтів турфірми повідомив правоохоронців про незаконну пропозицію. Зловмисників затримали.

Невдовзі відбудеться суд

Директору турфірми, його помічниці та стоматологу повідомили про підозру в підробці документів, печаток і бланків та їхньому збуті. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмисникам, – до 5 років у в'язниці.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере затриманим покарання.