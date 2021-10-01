Підсудні самотужки підробили сертифікати про вакцинацію. Вони намагались використати їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

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Суд оштрафував жителя Івано-Франківщини

Жовківський райсуд 28 вересня виніс одразу 2 вироки щодо підробок сертифікатів про вакцинацію. Перший випадок стосувався Анатолія Іванцюка, жителя села Бабче Івано-Франківської області. Чоловік знайшов в інтернеті бланк про щеплення препаратом Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Він завантажив документ на комп'ютер і за допомогою спеціальної програми вніс туди свої дані та дані свого сина. Окрім цього, чоловік підробив підпис лікаря.

Іванцюк 15 вересня намагався перетнути кордон до Польщі у пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне. Чоловік показав прикордонникам підроблений ковід-сертифікат. Працівники прикордонслужби просканували документ і встановили, що він – фальшивка.

Чоловікові не вдалося перетнути кордон, натомість правоохоронці його затримали. Суддя Руслан Зеліско визнав Іванцюка винним у підробленні документів. Йому призначили покарання – 850 гривень штрафу.

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Жовківський суд оштрафував хмельничанку

Того ж дня суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський розглянув подібну справу. У Хмельницькому працівниця АЗС "БРСМ" Альона Михалюк завантажила з інтернету сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer з реквізитами медичного закладу "Мірамед". Після цього жінка, як і в попередньому випадку, внесла туди свої дані та підробила підпис лікаря.

Михалюк 11 вересня затримали під час перетину кордону в пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне. Жовківський райсуд оштрафував жінку на 850 гривень. За українським законодавством, обидвоє засуджених можуть оскаржити свої вироки в апеляції упродовж 30 днів.

Цікаво, що, згідно зі статтею №358 Кримінального кодексу, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів складає 17 тисяч гривень. Своєю чергою, за використання підробки штрафують лише на 850 гривень. У випадках з Іванцюком та Михалюк суд вирішив обмежитись лише штрафом у 850 гривень, хоча порушники самостійно виготовили фальшиві сертифікати.

Зверніть увагу! Рішення Жовківського райсуду стали першими в Україні, що стосуються покарання за виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію. Впродовж вересня українські прикордонники виявили понад 500 таких фальшивок. Переважно їх замовляють в інтернеті або безпосередньо в черзі на кордоні.