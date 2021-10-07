По информации ZAXID.NET, злоумышленников разоблачили в июле 2021 года. Правоохранители уже направили обвинительный акт на рассмотрение суда.

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Злоумышленники продавали поддельные ПЦР-тесты

По данным следствия, львовская турфирма предоставляла своим клиентам услугу – без проведения каких-либо лабораторных исследований купить негативный ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость подделки составляла 800 гривен.

Их изготавливал местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров. После этого он, представившись курьером, напрямую передавал их покупателям,

– рассказали в прокуратуре.

Стоматолог не работал в этом диагностическом центре. Однако он знал, как выглядят бланки и самостоятельно их подделывал.

В июле один из клиентов турфирмы сообщил правоохранителям о незаконном предложении. Злоумышленников задержали.

Вскоре состоится суд

Директору турфирмы, его помощнице и стоматологу сообщили о подозрении в подделке документов, печатей и бланков и их сбыте. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленникам – до 5 лет тюрьмы.

Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда, который и изберет задержанным наказание.

Заметьте! Недавно на Львовщине вынесли первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Жителя Ивано-Франковщины и хмельничанку оштрафовали лишь на 850 гривен.