У львівському автобусі колядував вертеп: чарівне відео

У період новорічно-різдвяних свят у львівських трамваях вмикають традиційні українські колядки. Цьогоріч вони зазвучали й в одному з автобусів, адже туди завітав вертеп.

Колядники завітали в автобус №47А. Усі пасажири були в захваті та підспівували.

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Вертеп колядував в автобусі

Львів'янин Назарій Єременко розповів, що разом із вертепом 7 січня колядував у львівському автобусі №47А.

Львів завжди особливий та чарівний на Різдвяні свята. Маршрут 47а колядуємо та вертепуємо в автобусі. Дякуємо абсолютно всім,

– зазначив чоловік.

За його словами, повністю усі пасажири підспівували вертепу. До колядування долучилися і діти, і пенсіонери. Дехто з них навіть просив їхати у такій святковій атмосфері до кінцевої зупинки.

"Свято в душі та серці. Даруймо разом радість усім хто поруч!", – підсумував львів'янин.

Дивіться відео, як вертеп колядував в автобусі:

Текст допису Назарія Єременка:

Львів завжди особливий та чарівний на Різдвяні свята. Маршрут 47а колядуємо та вертепуємо в автобусі. Дякуємо абсолютно всім. Бо повністю всі пасажири: від малого до старшого покоління колядували. Та ще й просили їхати до кінцевої. Свято в душі та серці Даруймо разом радість усім хто поруч!