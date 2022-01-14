Колядовщики пожаловали в автобус №47А. Все пассажиры были в восторге и подпевали.
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Вертеп колядовал в автобусе
Львовянин Назарий Еременко рассказал, что вместе с вертепом 7 января колядовал во Львовском автобусе №47а.
Львов всегда особенный и Волшебный на рождественские праздники. Маршрут 47а, колядуем и вертепуем в автобусе. Спасибо абсолютно всем,
– отметил мужчина.
По его словам, полностью все пассажиры подпевали вертепу. К колядованию присоединились и дети, и пенсионеры. Некоторые из них даже просили ехать в такой праздничной атмосфере до конечной остановки.
"Праздник в душе и сердце. Дарим вместе радость всем кто рядом!", – подытожил львовянин.
Смотрите видео, как вертеп колядовал в автобусе:
Текст сообщения Назария Еременко:
Львов всегда особенный и волшебный на рождественские праздники. Маршрут 47а, колядуем и вертепуем в автобусе. Спасибо абсолютно всем. Потому что полностью все пассажиры: от мала до велика колядовали. Да еще и просили ехать до конечной. Праздник в душе и сердце. Дарим вместе радость всем кто рядом!